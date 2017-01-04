تعليم صناعة الكريمات والمراهم العلاجية والتجميلية في الطائف

المواطن – الرياض

حرصًا من مركز التنمية الاجتماعية بالطائف على تلمس احتياجات الأسر المنتجة، أقام القسم النسائي، بالمركز ورشة عمل لمدة يومين ابتداءً من يوم أمس الثلاثاء بعنوان “صناعة الكريمات والمراهم العلاجية والتجميلية”.

وتأتي ورشة العمل ضمن برنامج الأنامل المبدعة، تحت مبادرة إنتاجي بقيادة المدربة، شادية العامودي خبيرة الطب التكميلي ومستشارة طب الأعشاب، تحدثت فيها عن فوائد الأعشاب العلاجية والتجميلية التي تصنع منها الكريمات والمراهم، والكريمات العلاجية والتجميلية وأنواعها، والفرق بين الكريم والمرهم، والقاعدة الأساسية لصناعة الكريمات والمراهم.

كما تم مناقشة خطوات صناعة الكريمات والمراهم، والكريمات المرطّبة، والكريمات المقشرة، والكريمات المبيضة، والكريمات المنحّفة، والمراهم العلاجية وأنواعها، وعلاج المفاصل وألم الركبة والآلام العضلية والصداع وألم العنق والظهر، وأيضًا إضافة الروائح والألوان للكريمات، والبدائل في حالة عدم توفر بعض المقادير، وماسكات ومغذيات البشرة من الطبيعة، وماسكات ومغذيات الشعر من الطبيعة، وزيوت مركبة لتغذية البشرة، وزيوت مركبة لتغذية الشعر.

وختمت الدورة بكلمة شكر للمدربة وتوزيع الهدايا على المتدربات وشكرهن على المشاركة الفعّالة.

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