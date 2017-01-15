تعليم مكة ينعي المعلمة غادة المطيري المتوفية في حادثٍ مروري

المواطن - مكة

نعت الإدارة العامة للتعليم، بمنطقة مكة المكرمة، المعلمة غادة المطيري التي وافتها المنية صباح اليوم، الأحد، إثر حادث مروري وقع في أثناء عودتها من مدرسة مسيحة الشرقية للبنات في مدركة، حيث اصطدمت السيارة التي تقلّها بجملٍ في منتصف الطريق، ممّا نجم عن الحادث وفاتها، وإصابة زميلاتها: المعلمة هيفاء السلمي، والمعلمة حصة الغامدي اللاتي نُقِلن إلى مستشفيات مكة المكرمة للعلاج اللازم بمتابعة من مكتب التعليم بقسمه النسائي.

وتمنّت الإدارة العامة للتعليم، بجميع منسوبيها، لهن السلامة، متقدّمة، في الوقت ذاته، بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة المعلمة المطيري، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.