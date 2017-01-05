تعيين أول امرأة مسلمة نائباً لرئيس الوزراء برومانيا

المواطن – نت

حازت الحكومة الجديدة في رومانيا بقيادة الديمقراطي الاشتراكي سورين غريندنون بتصويت على الثقة في البرلمان الذي يسيطر عليه التحالف الحاكم.

وأعلن عن تعيين سيفيل شحادة كأول امرأة مسلمة في منصب نائب رئيس الوزراء برومانيا بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

من جهته أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أسماء أعضاء الحكومة الجديدة بعدما كلف بتشكيلها في وقت سابق سورين غرينديانو, مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي “بي سي دي” الفائز في الانتخابات العامة التي جرت في 11 ديسمبر الماضي.

الجدير بالذكر أن رومانيا تتبنى النظام نصف الرئاسي في الحكم حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات تنفيذية واسعة في حكم البلاد.