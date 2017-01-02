تفاصيل إخلاء وحدة العناية القلبية بتخصصي الملك فيصل

المواطن – شريف النشمي – الرياض

أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه تم اخلاء المستشفى ومركز الأبحاث بالرياض مساء اليوم من جميع المرضى الموجودين في وحدة العناية القلبية أثر ملاحظة انبعاث دخان من جدران غرف أحد المرضى المنومين ،

وأضاف المستشفى في بيان له أنه حرى على الفور استدعاء الدفاع المدني للتعامل مع مصدر الدخان مبينًا أنه تمت السيطرة الكاملة على الموقف ،

وأكد المستشفى أن جميع المرضى في وحدة العناية القلبية لم يطالهم أي ضرر جراء هذا الحادث المحدود ،

وبين أنه تم نقل المرضى جميعًا الى أقسام العنايات الأخرى في المستشفى لمواصلة تقديم الرعاية الطبية لهم.