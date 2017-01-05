تفاصيل اجتماع التسعين دقيقة بين أردوغان ويلدرم بعد تفجير أزمير

المواطن – وكالات

وضعت العمليات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا خلال الأسابيع الماضية، حكومة بن علي يلدريم في مأزق كبير، خاصة مع قرب الفاصل الزمني بين هذه الحوادث.

واستدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء يلدرم، في اجتماع مغلق الآن، ولمدة ساعة ونصف لبحث هذا الأمر.

وشهدت ولاية أزمير اليوم تفجير سيارة ملغومة راح ضحيته ضابط شرطة وموظف حكومي.

وفي أول رد فعل رسميّ حمّل والي أزمير حزب “بي كاكا” مسؤولية التفجير.

وعشية ليلة رأس السنة تم تفجير مطعم وملهى وسط إسطنبول، ما نتج عنه مقتل 39 شخصًا وإصابة المئات.

وقبل أن ينتهي عام 2016 لقي السفير الروسي في موسكو حتفه، على يد أحد أفراد الشرطة التركية، بعد أن أطلق عليه الرصاص من سلاحه الرسمي أثناء فعالية روسية في العاصمة أنقرة.

وتشهد تركيا العديد من العمليات الإرهابية التي يتورط فيها عناصر من تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني “بي كاكا” المحظور في تركيا.