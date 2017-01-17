تفاصيل رحلة العذاب بحثاً عن رابط الصندوق العقاري وبرنامج #سكني

المواطن – سعد البحيري

رحلة العناء والعذاب التي يقضيها المواطن السعودي بحثاً عن رابط برنامج سكني الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان الأحد وتضمن 280 ألف منتج سكني، لا تقل عن المعاناة التي يلقاها حين يفكر في تحديث بياناته عبر موقع الصندوق العقاري.

غياب الاستعدادات

غاب عن المسؤولين في قسم “IT” والدعم الفني في وزارة الإسكان والصندوق العقاري أن يتوقع أن الزيارات الهائلة التي من الممكن أن يشهدها الموقع سوف تتسبب في تعطيل الروابط، وهو ما حدث بالفعل خلال ساعات من إعلان الصندوق العقاري أن تحديث البيانات شرط للاستفادة من البرامج السكنية الجديدة، حيث تعطل الموقع وبالتالي فشل المواطنون في تحديث البيانات.

هلع وقلق

وتفاقم الأمر مع تكرار المواطنين الدخول إلى الموقع؛ أملاً في استعادة الرابط وتشغيل الخوادم، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، الأمر الذي دفع المشرف العام على الصندوق العقاري أيهم اليوسف أن يعلن في تصريحات تلفزيونية أن التحديث مستمر ولا داعي للهلع.

البحث عن سكني

أما رابط برنامج سكني فالمعاناة معه تختلف إلى حد ما، حيث لا يمكن الوصول إلى الرابط بأي شكل من الأشكال ويتفاقم الأمر في حالة تشابه اسم الموقع مع عديد من البرامج التي تقدم الخدمات والمنتجات السكنية في المنطقة الخليجية خاصة.

أما إذا حاولت الدخول على موقع وزارة الإسكان السعودية، فالأمر لن يجدي أي نفع لأنه لن يقودك إلى أي مكان، وسيجعلك تشعر أنك تعيش ما قبل ثورة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.

تذمر وضجر

رد الفعل الغاضب لدى الجماهير تباين في تعليقاتهم وتغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن خيبة أملهم من عدم تطور البنية التحتية للمواقع الحكومية التي تشهد زيارات كثيفة، خاصة بعد الإعلان عن برامج سكنية أو تمويلية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدوى وجود هذه المواقع إذا كانت تختفي من الوجود بمجرد دخول عدد من المواطنين عليها بالتزامن.

وطالب المواطنون بأن تكون هناك حلولٌ بديلة وبدائل متنوعة يمكن من خلالها تحديث البيانات أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة سواء بتخصيص أرقام هواتف معينة خلال فترة التحديث أو روابط بديلة يمكن اللجوء إليها حال تعطل الروابط الأصلية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت الأحد عن إطلاق أولى دفعات برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.