تفاصيل 100 هدف أحرزها لويس سواريز بقميص برشلونة

المواطن – وكالات

27 شهرا تقريبا هي عمر مشوار اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز مع برشلونة أحرز خلالها 100 هدف لينضم بذلك إلى قائمة العظماء في تاريخ كرة القدم.

في 2014، انتقل سوايز من ليفربول إلى برشلونة مقابل 82.3 مليون يورو، بعد فوزه بالحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم السابق مع ليفربول.

أنهى سواريز موسمه الأول برصيد 25 هدفاً في 43 مباراة، بينما تمكن من هز الشباك 59 مرة في 53 مباراة خلال الموسم الماضي.

وفي الموسم الأخير أحرز ما لا يقل عن 16 هدفاً حتى الآن في المباريات الرسمية التي خاضها مع برشلونة.

وجاءت بطولة الليجا في المركز الأول من حيث عدد الاهداف برصيد 68 هدفا وبلغت المباريات التي سجل فيها هدفين 18 مباراة فيما سجل هاتريك في 8 مباريات وسوبر هاتريك في مباراتين اثنين.