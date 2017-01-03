عاجل تفاعل من سلطان بن سلمان مع ما نشرته “المواطن” حول مسجد المضفاة

المواطن- سعيد مشهور- بلسمر

أكّد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، المهندس محمد العمرة، صدور توجيه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدراسة مسجد المضفاة التاريخي وقريتها الأثرية بالتعاون مع الشؤون الإسلامية فورًا.

وأكّد العمرة، في تصريحاتٍ خاصة لـ “المواطن“، أن لجنة خاصة توجّهت، صباح اليوم، من فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بأبها، برئاسة المهندس حسن العمري، إلى قرية المضفاة الأثرية الواقعة في مركز بلسمر، شمال مدينة أبها، للوقوف على القرية والمسجد لإعداد تقرير متكامل.

من ناحيةٍ أخرى، تقدّم رئيس المجلس البلدي بمركز بلسمر، ظافر عبد العزيز آل جرمان، ببالغ الشكر الجزيل إلى الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على توجيهه العاجل برفع تقرير عن مسجد المضفاة التاريخي وقريتها التراثية، واهتمامه الفوري والدائم بالتراث في جميع مناطق المملكة، ودعمه اللا محدود للسياحة.

كما قدّم شكره إلى مدير فرع الهيئة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، المهندس محمد العمرة، الذي تابع وأشرف على الاهتمام على هذا الموقع التاريخي بشكلٍ فوري وعاجل، ومتابعة شخصية من قبله.

فيما تقدّم آل جرمان أيضًا بجزيل الشكر والعرفان إلى أسرة صحيفة “المواطن“، ومحرّريها الذين تكبّدوا عناء السفر إلى قرية المضفاة الأثرية، وتسليطهم الضوء على ما تحتويه القرية من تراث، وإيصال ذلك إلى أصحاب القرار.

وقال: “نحن أهالي قرية المضفاة، كلّنا أمل في أن نشاهد تطوير المسجد وترميمه والقرية الأثرية، ونطالب من جميع الجهات التعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني لإعادة ترميم الجامع التاريخي”.

كانت صحيفة “المواطن” قد أفردت تقريرًا مصورًا عن مسجد المضفاة التاريخي، ومطالب أهالي القرية من المسؤولين تحت عنوان “فيديو وصور.. هذا ما يحتاجه أقدم مسجد تاريخي في بلسمر”.