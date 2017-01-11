تقاسم أرباحك مع “فيس بوك” بفيديوهاتك

المواطن - وكالات

المواطن – وكالات

تستعد شركة “فيس بوك” لاختبار عرض إعلانات خلال الفيديوهات، سعيًا لتحقيق المزيد من الأرباح.

وبحسب موقع “ريكورد”، سيبدأ اعتماد الخاصية الجديدة التي ستمنح ناشري الفيديو، على الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم، إمكانية وضع إعلانات وسط الفيديوهات التي سيقومون بنشرها، حيث سيتم عرض الإعلانات بعد 20 ثانية أو أكثر من تشغيل الفيديو، خصوصًا أن مؤسس فيس بوك “مارك زوكيربرج” يعارض فكرة عرض إعلانات قبل تشغيل الفيديو، وذلك على غرار ما ينتهجه “يوتيوب”.

ويحاول “فيس بوك” الاستفادة ماديًا بشكلٍ أكبر من الفيديوهات، فوفقًا لأرقام عام 2016، شهد الموقع تشغيل 100 مليون ساعة من الفيديو يوميًا.

وسيمنح “فيس بوك” ناشري الفيديوهات 55% من عائدات الإعلانات، وهي النسبة نفسها الخاصة بموقع الفيديو الأول عالميًا “يوتيوب”.