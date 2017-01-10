تقرير أممي يؤكد استمرار تهريب إيران للسلاح إلى اليمن ولبنان

المواطن – وكالات

كشف تقرير سري للأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، عن قيام إيران بخرق الحظر على السلاح، وإرساله إلى مليشيا الحوثي في اليمن، و”حزب الله” في لبنان.

وقال بان كي مون قبل أن يخلفه أنطونيو غوتيريس في أول يناير “إن إيران قد خرقت الحظر على السلاح، وذلك بتزويدها “حزب الله” اللبناني بأسلحة وصواريخ”.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن في 18 يناير الجاري ، اتهاماً من فرنسا، بضبط شحنة من السلاح في شمال المحيط الهندي في مارس 2016، كانت قادمة من إيران، ورجحت بأنها كانت ذاهبة إلى اليمن، بحسب “رويترز”.

وأوضح التقرير أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال في كلمة تلفزيونية في 24 يونيو 2016، إن ميزانية حزب الله ورواتبه ومصاريفه وأسلحته وصواريخه تأتي كلها من إيران.

وأعرب مون عن قلقه البالغ بسبب تصريح أمين عام حزب الله والذي يشير إلى أن نقل الأسلحة والمواد المرتبطة له من إيران ربما يجري مخالفة ” لقرار لمجلس الأمن الدولي”.