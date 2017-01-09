تقرير سري: إيران خرقت حظر تسليح حزب الله

المواطن – نت

كشف تقرير سري أن بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، أبلغ مجلس الأمن قلقه من احتمال أن تكون إيران قد خرقت حظراً على السلاح بتزويدها حزب الله اللبناني بأسلحة وصواريخ.

وقال بان كي مون في التقرير، إن الأمين العام لحزب الله أوضح في كلمة تلفزيونية في 24 يونيو الماضي، أن ميزانية حزب الله ورواتبه وأسلحته وصواريخه تأتي من إيران.

كما يشير التقرير الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الأمن في 18 يناير الجاري إلى اتهام من فرنسا بأن شحنة من السلاح ضبطت شمالي المحيط الهندي في مارس الماضي كانت من إيران، ومن المحتمل أنها كانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن.