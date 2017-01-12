تكريم أبطال “معًا” بعد نجاحهم في منافسات عمان الرياضية

المواطن - مكة المكرمة

كرّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة مكة المكرمة، “عبد الله بن محمد العليان” أبطال مركز “معًا” للرعاية النهارية بجدة الذين حقّقوا مراكز متقدّمة من خلال المنافسات الرياضية التي أقيمت في 15 ديسمبر الماضي، بسلطنة عمان.

وهنّأ العليان أبطال المركز على هذا الإنجاز، وشكر القائمين على المركز، حيث يأتي ذلك في إطار الدعم والتحفيز لتفعيل دورهم، ودمجهم في المجتمع، ومساعدتهم في التغلّب على المعوقات التي تواجههم.

وحضر التكريم مساعد المدير العام للتنمية “سعيد بن خلف الغامدي”، ومساعد المدير العام للعمل “سلطان الحربي”.