تكليفات ومهام إعلامية من “المتحمي” استعدادًا لمحايل أدفأ

المواطن- محايل عسير

وجّه محافظ محايل “محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي” بتكليف الزميل “عبد الله الغالبي” مسؤولًا عن العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة ومرافق إعلامي لدى المحافظ، والزميل “محمد الناشري” مسؤولًا عن المركز الإعلامي لمهرجان محايل أدفأ.

كما كلّف المتحمي الزميل “مصهف بن علي عسيري” بأن يكون منسّقًا إعلاميًا مع جميع الإعلاميين من داخل المحافظة وخارجها.

تأتي هذه التكليفات لقُرب انطلاق فعاليات مهرجان محايل أدفأ، وفعاليات شارع الشهداء الذي سينطلق يوم الخميس، 21 من الشهر الجاري، بمحاضرةٍ يلقيها فضيلة الشيخ “صالح المغامسي” بجامع الأميرة العنود بعد صلاة المغرب مباشرةً، وبرعايةٍ إعلامية من “المواطن”.

وثمّن الزملاء الإعلاميون هذه القرارات مُتمنّين أن يحقق المهرجان مزيدًا من النجاح والحضور، كما حققه خلال العام الماضي.