تفريغ الذاكرة العشوائية RAM في iPhone وiPad لتسريع أداء الأجهزة

المواطن- نت

تترك جميع التطبيقات الكثير من الملفّات المؤقتة على الذاكرة العشوائية RAM من أجل تسهيل الوصول إلى البيانات بأسرع وقت مُمكن. لكن ومع كثرة هذه الملفّات وامتلاء الذاكرة ستُصبح الأجهزة أبطئ مع مرور الوقت.

نظام iOS بشكل آلي يقوم بحذف الملفّات المؤقتة التي لا حاجة لوجودها، كذلك هو الأمر بالنسبة لأي تطبيق، حيث يقوم بحذف الملفات فور الانتهاء منها. لكن بشكل أو بآخر، قد تبقى الكثير من الملفّات التي تؤثر على عمل الجهاز.

لذا يُمكن للمستخدمين حذف الملفّات المؤقتة دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز بشكل كامل أو حتى إغلاق التطبيقات بشكل يدوي من خلال فك قفل الشاشة ومن ثم الضغط بصورة مُطوّلة على زر التشغيل حتى تظهر عبارة “التمرير لإيقاف التشغيل” Slide to power Off. عند ظهور تلك العبارة يقوم المستخدم بترك زر التشغيل والضغط مُطوّلًا على الزر الرئيس Home حتى يعود الجهاز لشاشة التطبيقات الرئيسية.

هذا يعني أن النظام قام بحذف جميع الملفّات المؤقتة المُخزّنة ومن المفترض أن يُصبح الأداء أفضل إذا شعر المُستخدم أن الأداء أصبح أبطئ مع مرور الوقت.