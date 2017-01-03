تمديد التسجيل في برنامج #وظيفتك_وبعثتك لهذا التخصص

المواطن – واس

أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (وظيفتك وبعثتك) لمرحلة البكالوريوس في تخصّص التمريض، ولمدة 5 أيام، بدءًا من يوم الخميس القادم.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية “الصحة” مع “التعليم” في برنامج (وظيفتك_وبعثتك) من أجل إتاحة الفرصة للاستفادة من المقاعد المخصّصة للابتعاث في درجة بكالوريوس التمريض.

وتتضمّن الشروط الخاصة لمرحلة البكالوريوس (التمريض) الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية أو ما يعادلها)، وألّا يقل المعدّل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90% أو ما يعادلها، والحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات والتحصيلي في النسخة العربية والإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT)، حيث لن يقبل اختبار بديل عنهما، وألّا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من 3 أعوام، فلا يقبل من تخرّج قبل عام 1434هـ ــ 1435هــ، وألّا يزيد عمر المتقدّم عن 22 سنة.

فيما لا يقبل من ولد قبل تاريخ 4 / 8 / 1415هـ، الموافق 5 / 1/ 1995م ، إضافة إلى تحقيق المتطلّبات الخاصة للصحة -إن وجدت- واستكمال الشروط العامة للابتعاث.