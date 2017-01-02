تنظيف شواطئ ساحل الليث بمشاركة 400 طالبًا من الكشافة

المواطن – واس

نفّذت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، حملة مراقبة وتقييم وتنظيف شواطئ ساحل محافظة الليث، بمشاركة 400 طالبًا من الكشافة وطلبة المعهد التقني بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج التوعية والتربية البيئية الذي تنظمه الهيئة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة حسين القحطاني أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي البيئي لدى المجتمع، وتشجيع العمل التطوعي، وصولًا إلى خدمة الوطن وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة ومكوناتها الطبيعية، آملًا في بقاء سواحل المملكة نظيفة من غير ملوثات أو مخلّفات ضمانًا للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها.

يذكر أن برنامج التوعية والتربية البيئية، الذي انطلق من محافظة الليث، سيواصل أعماله يومي الأربعاء والخميس القادمين، بمحافظة القنفذة، حيث تقام العديد من الأنشطة التوعوية التي تشمل ورش عمل، ومعارض، وحملات توعوية، وبرامج مختلفة تصب في رفع ثقافة المجتمع للبيئة، وصون مواردها، والمحافظة على البيئة البحرية.