تهيئة الخريجين لسوق العمل دورة تدريبية بكلية اتصالات الرياض

المواطن – الرياض

نظمت إدارة التوجيه والتنسيق الوظيفي بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض أمس دورة تهيئة لسوق العمل للمتدربين المتخرجين وذلك بحضور وكيل الكلية لخدمات المتدربين المهندس مدلج المدلج.

وقدم الدكتور محمد اليحيى مدير الخدمات الإرشادية بالكلية محاضرة تحدث فيها عن أهمية الإلمام بمجالات وطبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص والتعرف على أهم مقومات النجاح على المستويين الشخصي والمهني والإلمام بأهم أخلاقيات العمل والتعرف على تقنيات ووسائل البحث عن الوظيفة وإعداد السيرة الذاتية بشكل نموذجي والاستعداد لاجتياز المقابلات الشخصية بنجاح والقدرة على الاتصال والتعامل مع الآخرين والتعرف على حقوق وواجبات الموظف واكتشاف أهم الميول الوظيفية والقدرات المهنية.

كما استعرض خلالها مدونة الأخلاق التي صدرت مؤخراً من مقام مجلس الوزراء.

ودعا وكيل الكلية المتدربين المتوقع تخرجهم إلى ضرورة مواصلة الجد للحصول على فرص وظيفية تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم. مضيفاً أن سوق العمل أصبح أكثر استيعاباً للخريجين، خاصة بعد استحداث أنظمة وتشريعات جديدة من وزارة العمل، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن اهتمامات الكلية بهدف تعريف المتدربين المتوقع تخرجهم بمتطلبات سوق العمل وكيفية الدخول في بيئة العمل والاستفادة من الخبرات المتواجدة بها.

حضر البرنامج علي المزيد مدير شؤون الخريجين بالكلية ومحمد الغامدي مسؤول التنسيق الوظيفي وعدد من المتدربين المتوقع تخرجهم.