توتنهام رابع فريق يهزم تشيلسي هذا الموسم

المواطن ـ نت

تعرض تشيلسي للخسارة أمام جاره وغريمه توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر هذه الخسارة الثالثة لتشيلسي في الدوري الإنجليزي مع مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي، وذلك بعد الهزيمتين أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف، ومن آرسنال بثلاثية نظيفة.

وتلقى تشيلسي خسارة رابعة في الموسم الحالي أمام وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف ضمن بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان تشيلسي قد فشل في تحطيم رقم آرسنال القياسي بالفوز في 14 مباراة متتالية في البريميرليج، ليتعادل الفريقين في الانتصار بـ13 مباراة متتالية.