توتنهام يستعرض عضلاته أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ نت

اكتسح فريق توتنهام مضيفه واتفور بنتيجة 4 ـ 1 على ملعب فيكاريدج رود، في المباراة الأولى لسنة 2017، وذلك ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

ويدين فريق المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو بفوزه الرابع والخامس على التوالي في المباراة الأولى، من السنة الجديدة، إلى الثنائي هاري كاين وديلي آلي اللذين تقاسما الأهداف.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجّل فيها توتنهام 4 أهداف على الأقل في مباراتين على التوالي خارج ملعبه (فاز في المرحلة السابقة على ساوثمبتون 4-1) منذ تشرين الأول/أكتوبر 1960.

وبهذا الفوز، صعد توتنهام إلى المركز الثالث مؤقتًا بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي الذي خسر، السبت، أمام ليفربول الثاني (صفر-1)، وذلك بانتظار مباراة أرسنال وكريستال بالاس في وقتٍ لاحق، الأحد.

فيما استعد توتنهام بأفضل طريقة للّقاء المرتقب، الأربعاء، ضد ضيفه تشيلسي اللندني المتصدّر بفارق 10 نقاط عن توتنهام.

وفي المقابل، تجمّد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ 12 بعد تلقيه الهزيمة التاسعة، فيما حسم توتنهام الذي لم يسبق له الخسارة أمام واتفورد في أي من المواجهات الـ 7 بينهما في الشوط الأول بعدما تقدّم بثلاثية نظيفة.

وافتتح لاعبو بوكيتينو التسجيل في الدقيقة 26 إثر لعبة جماعية شارك فيها كاين، ثم أنهاها بتسديدةٍ في الشباك من زاويةٍ ضيقة بعد تمريرة من كيران تريبيير الذي كان أيضًا خلف الهدف الثاني الذي سجّله كاين أيضًا في الدقيقة 33، وذلك إثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى تلقّفها المهاجم الدولي مباشرةً في الشباك من مسافةٍ قريبة.

وهذا هو الهدف الرابع لكاين في مبارياته الـ 3 الأخيرة في الدوري بعد سلسلةٍ من 7 مباريات متتالية دون أي هدف.

كما أنها المرة الأولى، منذ آذار/مارس 1997، التي يتقدّم فيها توتنهام بثلاثية نظيفة في الشوط الأول حينما تغلّب على سندرلاند 4-صفر.

وفي الشوط الثاني، أدّى كاين دور المُمّرِّر في الهدف الثالث الذي سجّله آلي في الدقيقة 41، بعد خطأ من المدافع المغربي يونس قابول في التعامل مع كرة مرّرها الدولي الإنجليزي.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الثاني، وجد آلي نفسه وحيدًا أمام الحارس البرازيلي المخضرم هوريليو غوميش إثر تمريرة طولية من كاين، فسدّد الكرة في الشباك دون مضايقة (90+1).

أما واتفور، فانتظر حتى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع لتسجيل هدفه الوحيد إثر ركلة حرة وصلت إلى القائم الأيسر، حيث المغربي قابول الذي سدّد كرة ارتدت من الحارس الفرنسي هوغو لوريس قبل أن تعود إلى قابول، فيتابعها في المرمى.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشيلسي 49 نقطة من 19 مباراة.

2- ليفربول 43 من 19.

3- توتنهام 39 من 190.

4- مانشستر سيتي 39 من 19.

5- أرسنال 37 من 18.