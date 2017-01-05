توطين قطاع الاتصالات ليشمل الأسر المنتجة وطالبي العمل

المواطن – الرياض

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الخميس) اجتماعًا مع شركة الخطوط السعودية للتموين، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، برئاسة وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وبحضور مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان، والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي الغبان، وبنك التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشة سبل توطين قطاع التموين في الشركة بما يتيح المجال لفتح مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأوضح وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي أن التوطين موجه للجنسين، لافتًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها توسيع مجالات الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل، بما يتوافق مع رؤية 2030 بإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة.

وأشار وكيل الوزارة للبرامج الخاصة إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم كل الممكنات التي تساعد الشركة في توطين وظائفها بما فيها ممكنات دعم التوظيف والتأهيل والتدريب والأعمال الريادية، مبينًا أن برامج التدريب تتضمن، التدريب المنتهي بالتوظيف، والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى التدريب والدعم التمويلي لأصحاب المشاريع الصغيرة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة الخطوط السعودية للتموين والاستفادة من خبراتها الطويلة في المجال.

وأضاف، أن توطين قطاع التموين يستهدف بالإضافة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، الأسر المنتجة مما سيساهم في رفع مستوى دخلها وبالتالي تحسين مستوى المعيشة، الذي يعد هدفًا أساسيًا من أهداف رؤية المملكة 2030م.