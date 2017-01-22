توفي والده فانتحر بعدها بساعات في بيش

المواطن- خالد الأحمد- جازان

أقدم مقيم، بالعقد الثالث من العمر، على الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه مساء أمس، السبت، في قرية بيش العليا، بمحافظة بيش، شمال منطقة جازان، وذلك بعد ساعات من سماعه نبأ وفاة والده.

وأوضحت مصادر، لـ “المواطن“، أن الشاب فُجع بنبأ وفاة والده الذي وافته المنية بمستشفى الملك فهد المركزي، بجازان، بعد مغرب أمس، السبت، مما دفعه للانتحار وإنهاء حياته بإطلاق النار على رأسه من مسدس، وذلك قبيل وصول جثمان والده لمنزلهم استعدادًا لمراسم الدفن.

وأشارت المصادر إلى أن أهل الشاب حاولوا إسعافه، إلّا أنه فارق الحياة قبيل نقله لمستشفى بيش العام، حيث باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، وفتحت تحقيقات موسّعة لمعرفة دوافع الانتحار.