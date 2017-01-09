توقعات ببيع 80 مليون هاتف آيفون 8 نهاية 2017

المواطن – وكالات

توقعات إيجابية تجاه هاتف آيفون الجديد 8، خاصة مع تسريبات توضح وجود تغييرات على التصميم، شاشة OLED المنحنية، الشحن اللاسلكي، المعالج بحجم 10 نانومتر وغيرها من التقنيات التي تداولتها مواقع التقنية.

وتوقع المحللون في وكالة Nomura، نجاح هواتف iPhone 8 في شحن 80 مليون هاتف عالمياً حتى نهاية العام الحالي 2017.

ولو تحقق هذا الرقم سيتفوق على مبيعات iPhone 6، والتي وصلت إلى 75.6 مليون هاتف حول العالم خلال الربع الذي صدرت فيه.