توقعات “تفاؤلية” من خالد السبتي تجاه التعليم

المواطن- حسن عسيري- الرياض

أكّد رئيس هيئة تقويم التعليم “خالد السبتي” أن جودة التعليم هي ركيزة أساسية لسباق الدول وتنافسها على رفع مستويات أنظمتها التعليمية وتميّزها وفق أدوات ومعايير الجودة، مشيرًا إلى أن بلادنا وقيادتها الرشيدة تسعى، من خلال رؤية 2030، إلى الوصول بالنظام التعليمي السعودي لمستويات متقدّمة.

وأوضح السبتي، في أثناء زيارته لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم بالرياض، يوم الخميس الماضي، أن استضافة المملكة لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم يعكس اهتمام القيادة بتوطين عناصر التميّز والجودة، وأيضًا الخبرة المتخصّصة في بلادنا، ونشر ثقافتها، والإفادة منها.

وأضاف رئيس هيئة تقويم التعليم أن رؤية ورسالة مركز اليونسكو الإقليمي طموحة، موضحًا أن التوقّعات والتطلّعات لهذا المركز ترتفع مع تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأردف: “إن هيئة تقويم التعليم ستكون شريكًا رئيسيًا مع المركز فيما يعزّز سبل التعاون، ويخدم تقويم التعليم المؤدّي إلى التطوير”.

من جانبه، رحّب مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم “حسام بن عبد الوهاب زمان” بزيارة “خالد السبتي”، مؤكدًا على أن التعاون والتكامل مع هيئة تقويم التعليم سوف ينعكس بنتائج إيجابية على جودة النظم التعليمية، بالإضافة إلى دعم نجاحات قطاعات الهيئة المختلفة إقليميًا ودوليًا من خلال بوابة اليونسكو.