توقيف مواطن أصدر حركات تخل بالآداب أمام كاميرا ساهر!

المواطن – تبوك

رصدت كاميرا ساهر قائد سيارة في العقد الثالث من عمره، ارتكب عدة مخالفات مرورية بالإضافة إلى قيام شخص برفقته بإصدار حركة لا أخلاقية، تخل بالآدب العامة.

وأوقفت دوريات المرور بمنطقة تبوك قائد السيارة على خلفية مخالفاته المرورية التي رصدتها الكاميرا، وأعطته مهلة لإحضار مرافقه.

وقال العقيد محمد العتيق، مدير مرور منطقة تبوك، إن صاحب السيارة تم إيقافه لمدة 48 ساعة، وطلب منه إحضار مرافقه لإحالتهما للشرطة لإصداره حركات تخل بالآداب العامة، وفقاً لـ”مكة”.

وأكد مدير مرور تبوك أنه في حالة عدم إحضاره لمرافقه فإنه سيحال هو وجميع الإثباتات والصور للشرطة لتستكمل إجراءاتها، وتطبيق الأنظمة حيال المخالفات المرورية التي ارتكبها.