تونس تفكك خلية إرهابية في ولاية المنستير

المواطن – نت

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن تفكيك “خلية إرهابية” تابعة لتنظيم “أنصار الشريعة”، في ولاية المنستير شمال شرقى البلاد.

وحسب وكالة أنباء “تونس إفريقيا”، أحالت السلطات التونسية الخلية المكونة من 8 أفراد تتراوح أعمارهم بين 32 و47 سنة، إلى القضاء، بتهمتي “الشبهة في تبييض وغسل أموال” و”الانضمام عمداً إلى تنظيم إرهابى له علاقة بالجرائم الإرهابية”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قوات الأمن تمكنت يوم 7 يناير الجاري، من تفكيك هذه الخلية بمدينة المكنين، وأضافت أنه “تبين خلال التحريات مع الموقوفين أنهم يتبنون الفكر التكفيري، ويعقدون اجتماعات سرية بمدينة المكنين، وينشطون ضمن ما يسمى بتنظيم أنصار الشريعة المحظور، ويتولون جمع الأموال دون ترخيص”.