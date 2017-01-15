“تويتر” يقرر إغلاق حساب ترامب خلال 24 ساعة !

المواطن- نت

أعلن موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة «تويتر»، أنه سيحذف حساب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال الـ24 ساعة المقبلة، بسبب ما أسمته الشركة بـ«خطاب ترامب العنصري الداعي للانقسام».

وقال الناطق باسم الشركة بول هورنر، لشبكة «سي إن إن»، «الموقع لن يتسامح مع المستخدمين النشطين الذين لا تصدر رسائلهم سوى العنف والكراهية والعنصرية والتعصب»، مضيفًا أن «ترامب هو الرئيس المنتخب الحالي للولايات المتحدة، ولكن على الأقل يجب أن يقف أحد من الشعب الأميركي ضده ويقول: لا يا سيد ترامب، نحن لسنا معك».

ويضيف الناطق باسم «تويتر» أن كل ما يفعله «ترامب» يعيد الولايات المتحدة للوراء؛ بدءًا من تعيينه للعنصري ستيف بانون، وطريقته في توحيد كل كارهي الشعب المسلم في أميركا، ودعمه للمنظمات السلطوية لذوي البشرة البيضاء وتعيينه لمجلس الوزراء بالكامل من المليارديرات والمليونيرات، كي يدعموا حقوق المعدمين، واستطرد أن المسؤول عن ملف التعليم في حكومة «ترامب» شخص لا يؤمن بالتعليم الحكومي، قائلًا «تويتر لن يساعده ولن يشجعه على ما يفعل وهو يسخر من منصب الرئاسة، وليس لدينا أي خيار سوى حذف حسابه».

وأصدر «ترامب» ردًا رسميًا وصف فيه بيان الشركة بـ«المثير للضحك»، ونصح القائمين على «تويتر» بأن يتمهلوا لأنه يعمل مع المحامين الخاصين به لتسوية الوضع الذي وصفه بأنه سيكون سيئاً جدًا لكل من يحاول إسكاته.

وقال مصدر مقرب من الفريق الانتقالي لـ«ترامب» لـ«سي إن إن» إن «ترامب» سيكون له حسابه الجديد، WHDonaldTrump، للبدء في استخدامه فورًا بعد أن يغلق «تويتر» الحساب الأساسي.