ثغرة خطيرة تكشف مراسلات المستخدمين في فايبر

المواطن - وكالات

قال مواطن روسي إن هناك ثغرة خطيرة في برنامج “فايبر” تُمكّن المستخدمين من الاستماع إلى أحاديث الآخرين.

وأوضح قائلًا: “شخصان يتحدّثان عن طريق (فايبر)، سنسمّيهم (أ) و(ب)، في أثناء الحديث، يتّصل أحد الأشخاص بـ (أ)، ولكن ليس عن طريق (فايبر)، وإنما هو اتصال عادي، فيرد (أ) على الاتصال، وبالتالي اتصال (ب) يصبح قيد الانتظار”.

وتابع: “يقوم (ب)، الذي أصبح قيد الانتظار، بالضغط على زرّ قيد الانتظار مرّتين، بعد ذلك، (ب) يستطيع أن يسمع محادثة (أ)، ولكن لا يستطيع المشاركة فيها، و(أ) لا يعرف أن (ب) يستمع إليه، وبعد الانتهاء من المحادثة، يعود لفايبر ليكمل محادثته مع (ب)”.

ولفت إلى أنه أرسل المعلومات حول الخطأ إلى خدمة الدعم التقني لـ”فايبر”، وتم إصلاح المشكلة عندما أرسلوا له تحديث البرنامج، ولكن يمكن أن تواجه هذه المشكلة الأشخاص الذين لم يحدّثوا البرنامج بعد.