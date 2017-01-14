ثغرة في “واتس آب” تسمح للحكومات بالتجسس على الرسائل

المواطن – نت

أعلن “توبياس بوليتر” الباحث الأمني في جامعة كاليفورنيا، أن هناك ثغرة خفية بنظام تشفير end-to-end encryption الموجود بتطبيق واتس آب الشهير تسمح للوكالات الحكومية بالتجسس على رسائل المستخدمين حول العالم بسهولة.

وكانت واتس آب أعلنت عن خاصية التشفير العام الماضي والتي من شأنها منع أي طرف من اعتراض الرسائل بما في ذلك الشركة نفسها، ولكن الاكتشاف الحديث الذي وجده الباحث الأمنى يعنى أن أي طرف ثالث أو فيس بوك يمكنه الاطلاع على الرسائل بشكل خفي.

وقال الباحث لصحيفة “تليجراف” البريطانية إن الحكومة إذا طلبت من واتس آب الوصول إلى رسائل مستخدمين بعينهم، سيمكنها ذلك بسهولة، حيث إن الثغرة أو “الباب الخلفي” الموجود بنظام التشفير يجعل هناك حالة تسمح للتطبيق أو أي طرف ثالث بالحصول على الرسائل دون علم المستخدم.

وأوضح الباحث أنه أخطر شركة فيس بوك بهذا الخلل في الربيع الماضي، ولكن الشركة قالت إنه أمر غير خطير، ولم تتخذ أي خطوة لإصلاحه.