ثلاثي آرسنال يُجدد بعقود طويلة الأجل

المواطن ـ محمد سلام

أنهت إدارة “آرسنال” الإنجليزي التجديدَ مع الثلاثي الفرنسي أوليفييه جيرو وفرانسيس كوكولين ولوران كوتشيلني، وذلك بحسب ما أعلنه النادي اليوم الخميس، ولم يعط آرسنال أي تفاصيل عن العقود الجديدة للثلاثي، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها “عقود طويلة الأجل”.

ويلعب المهاجم جيرو (30 عاماً) في آرسنال منذ 2012 وسجل 24 هدفاً مع الفريق على مستوى جميع المسابقات في الموسم الماضي و9 أهداف هذا الموسم، من بينها هدف “العقرب” الشهير الذي سجله في شباك كريستال بالاس في اليوم الأول من 2017.

وانضم المدافع كوتشيلني (31 عاماً) إلى آرسنال في 2010، وكتب اليوم عبر حسابه الشخصي على تويتر أن عقده يمتد حتى 2020.

أما لاعب الوسط كوكولين (25 عاماً) فقد انضم لآرسنال وهو ناشئ وأصبح من العناصر الأساسية في الفريق.

وقال مدرب آرسنال، الفرنسي آرسين فينغر: “نشعر بالسعادة لأن 3 من اللاعبين المهمين في فريقنا جددوا عقودهم لفترة طويلة”.

وأضاف: “فرانسيس سجل قفزة فنية هائلة في السنوات القليلة الماضية لأنه يركز في كل يوم، جيرو أصبح يمتلك خبرة كبيرة في كرة القدم الآن، وأصبح لاعباً متكاملاً أكثر وأكثر منذ انضمامه لنا، لوران بكل تأكيد لاعب محوري في فريقنا، أعتقد أنه أحد أفضل المدافعين في العالم حالياً، بشكل عام هي أخبار رائعة لنا”.

ويسعى آرسنال صاحب المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، والذي يلاقي بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، أيضاً لتجديد عقد التشيلي ألكسيس سانشيز والألماني مسعود أوزيل، إذ ينتهي عقديهما العام المقبل.