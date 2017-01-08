ثنائي الاتحاد وجهاً لوجه!

المواطن ـمحمد سلام

يلتقي الثنائي المحترف في نادي الاتحاد، اللاعب المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” والتونسي أحمد العكايشي، في مباراة ودية تجمع منتخبي مصر وتونس اليوم الأحد في تمام الساعة 20.00، وذلك استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون.

وتشهد تشكيلة منتخب تونس وجود اللاعب أحمد العكايشي في القائمة الأساسية، بينما تواجد محمود كهربا في احتياط تشكيلة منتخب مصر.

وفي سياق آخر، أكد عبدالله شرف الدين المفاوض الاتحادي أنّه سيقوم بتسوية الأزمة نهائياً بين إدارة العميد ونظيرتها في النجم الساحلي التونسي بشأن حقوق الأخير في صفقة انتقال أحمد العكايشي، وتقديمها شكوى رسمية ضد الاتحاد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأضاف أنّه سيقوم بحل الموضوع في إطار ودي، ولن يستغرق الأمر سوى 5 دقائق لتسوية الأزمة نهائيًّا، مُقللاً من خطورة الأزمة بين الناديين السعودي والتونسي.