جاستا ضمنها.. التعاون الخليجي يناقش سياسات أمريكا برئاسة ترامب

المواطن - الرياض

نظّمت الشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة في الرياض، حلقةً نقاشية حول سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” في الخليج.

وافتتح الحلقة النقاشية الدكتور “عبد العزيز حمد العويشق” الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، حيث رحّب البروفيسور “جريجوري جوز” رئيس إدارة العلاقات الدولية في مدرسة بوش للخدمات الحكومية العامة، بولاية تكساس، بالمتحدّث الرئيسي في الحلقة والمشاركين فيها.

وأوضح أن هذه الحلقة، التي تأتي في إطار فعاليات منتدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تهدف إلى محاولات استشراف سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه مجلس التعاون والقضايا الإقليمية والدولية.

وبعدها، تحدّث البروفيسور “جريجوري جوز” عن السياسات المتوقّعة للإدارة الجديدة إزاء علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول مجلس التعاون، وتعامل الولايات المتحدة مع إيران، وخاصةً فيما يتعلّق بالملف النووي الإيراني، وكذلك السياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، والأزمات في سوريا، والعراق، واليمن، ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى موضوع قانون “جاستا”.

وشارك في الحلقة النقاشية عدد من الأمناء المساعدين، والمسؤولين في الأمانة العامة، وممثّلين عن سفارات دول مجلس التعاون، وعدد من سفارات الدول الأجنبية المعتمدة في الرياض.

والجدير بالذكر أن البرفيسور جوز هو أحد أهم الأكاديميين الأمريكيين المختصّين في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الخليج، ولديه العديد من المؤلّفات في هذا الشأن، كما أنه عمل مع العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث في منطقة الخليج.