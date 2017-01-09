جامعة الإمام محمد بن سعود تعتمد نظام “بلاك بورد” للتعليم الإلكتروني

اعتمد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، نظامَ التعليم الإلكتروني (بلاك بورد) Blackborad كنظام تعليم إلكتروني رسمي للطلاب والطالبات في جميع الكليات.

ويعد النظام المرجعية الوحيدة لجميع الأعمال والإجراءات الأكاديمية في جامعة الإمام محمد بن سعود، ويقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة للطلبة.

ويتيح النظام فرصاً كبيرة لطلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود للتعامل مع المقررات الدراسية بشكل إلكتروني خارج قاعات المحاضرات، والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من الإمكانات والخدمات الأخرى لما له من أثر كبير في توفير المعلومة الصحيحة وإمكانية الرجوع إليه وفق إجراءات سهلة وواضحة وموحدة.

من جهة أخرى ستبدأ وكالة جامعة الإمام محمد بن سعود لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات في تنفيذ الخطة التدريبية الخاصة بتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام النظام بداية الفصل الدراسي المقبل.