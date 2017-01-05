جامعة حائل تعدل فترات تسجيل المقررات والتحويل والتخصص

المواطن – حائل

حددت جامعة حائل, وقت العمليات الأكاديمية وتسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني 1437 /1438هـ, لطلبة السنة التحضيرية, يوم الأربعاء 27 ربيع الآخر حتى الـ 7 من جمادى الأولى, فيما سيكون تسجيل المقررات في باقي الكليات اعتبارًا من يوم السبت 30 ربيع الآخر حتى الـ 7 من جمادى الأولى, وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة.

فيما حددت فترة التخصيص للطلبة الذين اجتازوا السنة التحضيرية بنجاح, أربعة أيام فقط تبدأ من يوم السبت 30 ربيع الآخر, حتى يوم الـ 3 من جمادى الأولى, بينما عمليات التحويل بين الكليات أو داخل أقسام الكليات ستكون متاحة للتحويل لمدة يومين فقط وذلك يومي السبت 30 ربيع الآخر 1438هـ , ويوم الأحد 1 من جمادى الأولى وسيستفيد منها الطلبة المحولون من فترة تسجيل المقررات التي تمتد بعد ذلك خمسة أيام إضافية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل الدكتور الأدهم اللويش, أن التعديل الذي طرأ على أوقات العمليات يأتي مراعاة لمصلحة الطلبة والانتظام بالدراسة منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني بمشيئة الله, مشيرًا إلى أن العمليات الأكاديمية بالجامعة حاليًا إلكترونية 100 % , حيث تتم عن طريق حسابات الطلبة في البانر.