جامعة_بيشة تحدد مواعيد التسجيل للفصل الثاني

المواطن- نواف آل مثاعي- بيشة

حدّدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، يوم الأحد 24/4/1438 هـ، موعدًا للتسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني لعام 1437 – 1438 هـ عبر البوابة الإلكترونية.

وأعلنت الجامعة عن فترة التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني من هنا، ابتداءً من يوم الثلاثاء 26/4/1438 هـ وحتى الخميس 28/4/1438 هـ للتحويل الداخلي، ومن يوم الأحد 1/5/1438 هـ وحتى الأربعاء 4/5/1438 هـ للتحويل الخارجي.

كما أوضح المتحدث الرسمي لجامعة بيشة الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني أنه بإمكان طلاب وطالبات جامعة بيشة البدء في الحذف والإضافة من يوم الأحد 8/5/1438 هـ، وحتى يوم الأربعاء 11/5/1438 هـ.