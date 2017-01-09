جبران العواجي .. بطل أبهر العالم بشجاعة رجل الأمن السعودي

العالم الآن- عبد الرحمن دياب- الرياض

يقف بصدرٍ مفتوح أمام الإرهابيين، يقتربون ويحاولون الاستيلاء على دوريّته، ولكنه يصرعهم مع زملائه.. مشهدٌ لن يُنسى لبطلٍ أشاد العالم بشجاعته في مواجهة الإرهابي “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري” وشريكه الهالك.. بطلٌ كتب اسمه من نور في سجل بطولات رجال المملكة “العريف جبران جابر عواجي”.

يُطلق بعضهم على الحدث الحركي المثير “أكشن”، ولكن مقطع الفيديو المتداول عن مقتل الإرهابيّين الاثنين اللذين اتّخذا من منزلٍ في حي الياسمين، في الرياض، وكرًا لهما، جعل للوصف طعمًا آخر، حيث واجه عواجي الإرهاب دون خوف، وأراد أن يأخذ بثأر وطنه، بل والعالم الذي يكتوي بنارهم، ليعطي نموذجًا عالميًا للجندي السعودي، وهو ما دفع ولي العهد “الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز” وزير الداخلية لإجراء اتصال هاتفي معه بعد أن أصيب ودخل مستشفى قوى الأمن بالرياض لعلاجه.

ولي العهد يطمئن عليه:

اطمأن ولي العهد على حالة البطل وعلى الرعاية الطبية التي يتلقّاها، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود” ودعواته له بالشفاء العاجل، مثنيًا بالجهود الأمنية التي بذلها مع زملائه في أداء واجبهم الأمني، وما أظهروه من شجاعةٍ وإقدام عُرِف بها رجل الأمن السعودي، متمنيًا له الشفاء العاجل، والعودة إلى ميدان العز والشرف.

من هو عواجي؟



اسمه بالكامل “جبران جابر عواجي”، وهو أحد منتسبي وزارة الداخلية السعودية، ويعمل في القطاع الأمني منذ 14 عامًا وحتى الآن، وشارك عواجي في كثيرٍ من المهمات الخاصة، وواجه مخاطر كبيرة في عمله خلال المداهمات الأمنية التي تنفّذها السلطات ضد المطلوبين أمنيًا، وكانت آخر هذه العمليات في حي الياسمين.

ديلي ميل: شجاعة نادرة



نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرًا أشادت من خلاله بشجاعة عواجي التي وصفتها بـ”النادرة”، وإقدامه على مواجهة الإرهابيين في الرياض، ودشّن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسومًا عدة احتفاءً بالبطل وسط دعوات عديدة له بالتوفيق والسداد، ودعوات أخرى لباقي جنود المملكة بالنصر على الإرهاب.

القرني: تعيش البطولات



كما أشاد الداعية الدكتور “عائض القرني” بالموقف البطولي لعواجي، وكتب تغريدةً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “شكرًا جزيلًا أيها البطل جبران عواجي، رفع الله منزلتك وأعلى قدرك، فقد ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن الدين والوطن.. تعيش البطولات”.