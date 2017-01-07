جبل جليدي هائل ينفصل.. هل يُغرق العالم؟

المواطن – وكالات

يستعد جبل جليدي هائل، يقترب من حجم ولاية ديلاوير الأمريكية، للانفصال عن القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

أوضح علماء أن صدعًا كان يتّسع ببطء في السنوات الماضية عبر الجرف الجليدي (لارسن سي) في شبه جزيرة أنتاركتيكا، حيث اتّسع فجأة الشهر الماضي، وزاد طوله بنحو 18 كيلومترًا.

كما لفتوا إلى أن طول الصدع يبلغ الآن 80 كيلومترًا، ولم يتبقّ سوى 20 كيلومترًا فقط على انفصاله عن القارة القطبية الجنوبية.

فيما يتخوّف العلماء من أن فقدان الجروف الجليدية حول القارة المتجمّدة سوف يسمح لمياه الأنهار الجليدية بالانزلاق على نحوٍ أسرع نحو البحر، مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بفعل الاحتباس الحراري، الأمر الذي سيزيد من مناسيب المياه في البحار حول العالم.