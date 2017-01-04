جثمان نورة العمراني ضحية هجوم إسطنبول يصل جدة

المواطن – جدة

سادت لليوم الثاني على التوالي أجواء الحزن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد أن استقبل فجر اليوم (الأربعاء)، جثمان نورة العمراني إحدى ضحايا حادثة الهجوم الإرهابي على مطعم شهير في إسطنبول ‏بعد أن طالتها رصاصات الغدر والإرهاب حيث كانت برفقة زوجها الذي نجا من الحادث.

وكانت العمراني برفقة زوجها خلال رحلتهما إلى تركيا، فيما اغتالتها ‏يد الإرهاب (الجمعة) الماضية في الهجوم الإرهابي لتحرم طفليها منها.

‏وأوفدت وزارة الخارجية فريق عمل ‏يتبع شخصياً مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة جمال بن بكر بالخيور لتذليل كافة المعوقات أو العقبات التي قد تصادف أسرة الفقيدة.