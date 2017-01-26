جروس: هذا رأيي في صفقتي المولد والأمير !

المواطن ـ محمد سلام



أبدى المدرب السويسري كرستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، سعادته بانضمام الثنائي سعيد المولد وسعد الأمير إلى صفوف الفريق الأهلاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدا أن هدفه في الموسم الحالي المحافظة على لقب دوري جميل.

تصريحات جروس جاءت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن مباراة الغد أمام الشباب في الجولة 16 من دوري جميل، حيث قال: “هدفنا المحافظة على لقب دوري جميل هذا الموسم”، مضيفا: “سعيد المولد ليس جديدا على الفريق، وسعد الأمير يملك شخصية قيادية داخل الملعب”.

من جانبه، تمنى المحترف العراقي سعد الأمير الظهور بشكل جيد مع فريقه الجديد خلال الفترة المقبلة، مقدما شكره إلى إدارة النادي والجهاز الفني والإداري على الثقة التي حصل عليها لتمثيل الكتيبة الأهلاوية.