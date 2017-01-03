جلاكسي A إصدار 2017 مقاوم للماء

المواطن – نت

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy A إصدار 2017، والتى تضم كلاً من جلاكسي A3 وA5 وA7، وسوف تكون هذه النماذج الثلاثة متاحة في روسيا بداية من يناير الجاري وسيتم توسيعها لتشمل الأسواق العالمية في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لما نشره موقع phonearena الهندي، فإن سامسونج لم تكشف عن الأسعار التي سيتم إطلاق الهواتف الذكية بها، لكن تقريراً سابقاً أشار إلى أن هاتف A5 سيكون بسعر 378 دولاراً، وA7 بسعر 424 دولاراً، وهو ما يعنى أن هاتف A3 سيكون بسعر أقل من الهاتفين السابقين، ومن المنتظر أن تكون هذه الهواتف الجديدة متوافرة فى أربعة خيارات للألوان هى الأسود والذهبي والأزرق والخوخي.

أما فيما يتعلق بالمواصفات الداخلية، فإن هاتف A3 إصدار 2017 يوفر شاشة 4.7 بوصة Super AMOLED مع جودة عرضHD، فضلاً عن مستشعر لبصمة الإصبع ومنفذ USB Type-C مع وجود معالج ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 16 جيجا بايت، وبطارية بقوة 2,350mAh، وكاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل وأخرى أمامية 8 ميجا بيكسل.

أما هاتف جلاكسي A5 إصدار 2017، فيأتي بشاشة 5.2 بوصة Super AMOLED، مع كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بنفس الدقة، مع وجود معالج ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت، فضلاً عن بطارية بقوة 3,000mAh، كما أنه يوفر ميزة مستشعر بصمة الإصبع ومنفذ USB Type-C.

أما هاتف جلاكسي A7 إصدار 2017، والذى يعتبر الأقوى فى الثلاثة، فهو يأتي بشاشة 5.7 بوصةSuper AMOLED، ويوفر كاميرا 16 ميجا بيكسل في الأمام والخلف، مع وجود معالج ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، وبطارية 3,600mAh، مع وجود مستشعر بصمة الإصبع ومنفذ USB Type-C.

ويمتلك هاتفا A7 وA5 تقنيات الشحن السريع، فضلاً عن أن الثلاثة هواتف تمتلك ميزة مقاومة الماء، كما أنها تأتي بإطار معدني، وتعمل بنظام التشغيل أندرويد مارشميلو 6.0.1، ومن المنتظر وصول أندرويد نوجا لها فى المستقبل.