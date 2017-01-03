جلاكسي S8 بسماعة لاسلكية على غرار آيفون 7

المواطن – نت

يعد هاتف سامسونج جلاكسي S8 واحدًا من أكثر الأجهزة المتوقعة لعام 2017، لذلك هناك العديد من التسريبات التي تظهر خاصة بمواصفات الهاتف، والتي كان أبرزها أن الشركة ستتخلى عن منفذ سماعة الرأس على غرار هاتف آيفون 7، واليوم تم تأكيد هذه التسريبات بعد نشر موقع Sammobile المتخصص في أخبار سامسونج تقريرًا يقول إن هاتف جلاكسي S8 سيأتي مع سماعة لاسلكية توضع في الأذن وتتصل بالهاتف عن بعد.

وإذا صحت هذه التسريبات فلن تكون المرة الأولى التي تنسخ فيها سامسونج مزايا من أبل، فعندما أطلقت الشركة الأمريكية هاتف آيفون مع ماسح بصمات الأصابع، قلدتها سامسونج، وهناك العديد من المزايا الأخرى التي انتقلت من الآيفون للأندرويد خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتف جلاكسي S8 رسمياً خلال شهر مارس المقبل، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بنسختين ومزايا أخرى أكثر تطورًا من النسخ السابقة، كمحاولة من الشركة الكورية الجنوبية للتغلب على أزمة انفجار هاتف “نوت 7”.