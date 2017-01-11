جماهير الأهلي الإماراتي تهاجم كوزمين بسبب سلمان الفرج!

المواطن ـ محمد سلام

كشف الروماني “أولاريو كوزمين” المدير الفني للأهلي الإماراتي عن رغبته في ضم لاعب نادي الهلال “سلمان الفرج” إلى صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولكن العديد من جماهير الأهلي الإماراتي لم يستحسن هذه الرغبة من جانب كوزمين، حيث إن بعضهم يروا أن طموح فريقهم أكبر من التعاقد مع الفرج، خاصةً أن اللاعب صاحب قدرات مميّزة، لكنه يعاني كثيرًا من التذبذب في مستواه، بالإضافة إلى خروجه عن النص، وعدم انضباطه في مواقف كثيرة، وهو ما كلّفه في الفترة الماضية الإيقاف لمدة 4 مباريات بعد تعدّيه لفظيًا على الحكم “تركي الخضير”، خلال مواجهة الهلال والنصر، في نصف نهائي كأس ولي العهد.

هذا وكان كوزمين قد صرّح بأن “سلمان الفرج” هو أحد خيارات ناديه لخلافة “كي يونغ” في الأهلي، وقال: “لاعب الهلال هو أحد خياراتنا في مركز اللاعب الأسيوي، وسنرى في الأيام القادمة ما سيمكننا فعله”.