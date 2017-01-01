جماهير الأهلي: عمر السومة خط أحمر !

المواطن ـمحمد سلام

تداولت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التقارير الصحفية التركية التي ذكرت أن نادي غلطة سراي التركي يريد ضم نجم النادي الأهلي، المهاجم السوري عمر السومة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الأهلاوية أن “السومة” خط أحمر في النادي، ولا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، فهو هداف الفريق والدوري السعودي خلال الموسمين الماضيين، وفي الموسم الحالي، مطالبين الأتراك بالبحث عن مهاجم آخر من أجل تدعيم صفوفهم، ومشددين على أن إدارة الراقي لن تفرط في اللاعب مهما كانت الإغراءات المالية.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد ذكرت أن مدرب غلطة سراي أوصى بضم السومة، وأضافت: “جالاطة سراي سيستغل تواجده في الأراضي السعودية خلال الشهر الجاري لمواجهة الاتفاق وديًا لكي يواصل مفاوضاته الرسمية مع الإدارة الأهلاوية لضم المهاجم العملاق للأهلي وهداف الدوري السعودي”.

وأوضحت أن السومة يبلغ من العمر 27 عاما، وكان قد انتقل للأهلي قادما من القادسية الكويتي في عام 2014، وسجل 83 هدفا في 89 مباراة رسمية، وعقده ينتهي مع فريقه الحالي عام 2020.



