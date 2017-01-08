جماهير الاتحاد تعلنها: فهد المولد خط أحمر!

المواطن ـ محمد سلام

تداولت الجماهير الاتحادية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية حول رغبة نادي داليان الصيني في الحصول على خدمات نجم الفريق فهد المولد، حيث أكّدت رفضها القاطع لرحيل المولد عن العميد، مشدّدة على أن اللاعب من أهم الأسماء في تشكيلة الفريق، وأنه لا يمكن بيعه مهما كانت الإغراءات المالية.

كان موقع “العربية.نت” قد ذكر أن نادي داليان الصيني، الذي يدرّبه الإسباني “لوبيز كارو” مدرب المنتخب السعودي السابق، فوّض أحد وكلاء الأعمال السعوديين للتفاوض مع الاتحاد لشراء فهد المولد، وأوضح أن اللاعب متحمّس للرحيل إلى داليان على سبيل الإعارة.

وأوضح: “كان المولد متحمسًا لخوض تجربة احترافية خارج السعودية، لكنه فضّل أن تكون على سبيل الإعارة حتى يعود إلى ناديه، وذلك قبل أن يقرّر ترك الأمر لإدارة ناديه، حيث أفصح أعضاء المجلس للمفوّض بأن التخلّي عن خدمات المولد في هذا التوقيت يعتبر ضربًا من الجنون”.