جماهير الاتحاد للخضير: ستعود أقوى

المواطن ـمحمد سلام

أبدت جماهير نادي الاتحاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حزنها بعد تأكّد غياب اللاعب تركي الخضير عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب تعرّضه لقطعٍ في الرباط الصليبي، متمنيةً أن يعود الخضير بشكلٍ أقوى لصفوف العميد.

وكانت شركة “بوبا العربية”، الشريك الصحي لنادي الاتحاد، قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن نتائج الفحوصات الطبية أوضحت تعرّض تركي الخضير لقطعٍ في الرباط الصليبي، وسيخضع اللاعب لعلاجٍ تأهيلي قبل العملية.

كان الخضير قد تعرّض للإصابة في تدريبات الأمس، وأجرى أشعة الرنين المغناطيسي على ركبته اليمنى، حيث أثبتت الفحوصات تعرّضه لقطعٍ في الرباط الصليبي.