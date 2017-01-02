جماهير الليث تنفجر غضبًا: #اطردوا_القريني_من_الشباب !

المواطن ـمحمد سلام

شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجة عارمة من غضب جماهير الشباب تجاه إدارة النادي بقيادة عبدالله القريني، حيث انتقد الكثيرون طريقة إدارته للشباب خلال الفترة الماضية، بداية من تأخر تسجيل اللاعبين الأجانب في بداية الموسم الرياضي، ثم العجز عن تجديد عقد الحارس محمد العويس، وأخيرًا قرار الفيفا بمنع الشباب من قيد أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بسبب قضية اللاعب الأردني طارق خطاب.

وأكد الشبابيون أن إدارة النادي الحالية مفلسة، وغير قادرة على النهوض بالفريق، والحفاظ على مكتسبات النادي، و يجب أن ترحل، فيما رأى آخرون أن القريني تولى رئاسة شيخ الأندية في توقيت صعب، وأنه رجل مخلص ولا يستحق هذا الهجوم والانتقاد من جانب الجماهير.

وجاءت تعليقات جماهير الشباب من خلال وسم انتشر على تويتر في الساعات الماضية، وكان بعنوان “اطردوا القريني من الشباب”، ورصدت “المواطن” أبرز التغريدات التي كُتبت، حيث قالت ميلاف السبيعي: “الشباب أمانة في أعناقكم إذا لم تكونوا قادرين على حفظ حقوق النادي ومكتسبات الفريق رحيلكم مطلبنا”.

وتساءل يوسف البلوي: “رسالة لمن ينتمي لنادي الشباب من إعلاميين.. ولكل من يمارس المهنية في مجال الإعلام الرياضي أين أنتم عن قضية الشباب؟!”.

وغرّد حسين الشمراني: “مصلحة النادي فوق كل اعتبار وما يفعلونه ضد النادي هو استقصاد يجب أن تكون ردة الفعل مدوية”.

وقال إبراهيم الحربي: “وين الإعلاميون المؤثرون من هذه القضية لو كان ناديًا غير الشباب كان قوموا الدنيا فوق وتحت وخير مثال الاتحاد”.

فيما دافع فرنالدوا عن القريني وهاجم الجماهير الشبابية التي لا تساند فريقها كما ينبغي، وأوضح: “القريني رجل مخلص تحمّل الكثير عشان نادي الشباب ولا يستحق كل هذا من جمهور الشباب الذي لا يحضر إلى الملعب”.

جدير بالذكر أن الشباب بقيادة مدربه سامي الجابر يحتل المركز الخامس في دوري جميل برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل هجومه 19 هدف، واستقبلت شباكه 15 هدف.