جماهير النصر تختار الأفضل في مباراة الاتفاق

المواطن ـمحمد سلام

اختارت جماهير نادي النصر المهاجم حسن الراهب ليكون أفضل لاعب في مباراة الفريق الماضية أمام نادي الاتفاق، في الجولة 15 من دوري جميل، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل لاشيء، أحرزهما حسن الراهب الذي شارك كبديل في الشوط الثاني.

وقال حساب النصر الرسمي على تويتر: “من خلال استفتاء شارك فيه أكثر من 51 ألف مشجع. جماهير العالمي تختار اللاعب حسن الراهب كأفضل لاعب في مباراة النصر والاتفاق”.

جدير بالذكر أن حسن الراهب هو هدّاف الفريق النصراوي في الموسم الحالي برصيد 6 أهداف، وذلك رغم مشاركاته القليلة مع الفريق.