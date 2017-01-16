جماهير الهلال ترحب بانضمام عمر خريبين

المواطن ـ محمد سلام

أبدت جماهير نادي الهلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعادتها الغامرة بموافقة نادي الظفرة الإماراتي على إعارة المهاجم السوري، عمر خريبين، إلى صفوف الزعيم لمدة 6 شهور، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدة أن الصفقة رائعة، وستعزّز من قوة الكتيبة الهلالية.

وكانت الإدارة الهلالية قد تلقّت موافقة نظيرتها في الظفرة الإماراتي على إعارة السوري عمر خريبين، لمدة 6 أشهر، بقيمة مليون دولار.

ويبلغ خريبين من العمر 23 عامًا، وطوله 184 سم، وقد بدأ حياته الكروية مع فريق الوحدة العراقي، ثم انتقل إلى القوة الجوية ولعب في موسمين 30 مباراة وسجل 8 أهداف، ثم انتقل إلى الميناء ولعب 8 مباريات وأحرز 9 أهداف، وفي يناير 2016، انتقل إلى الظفرة الإماراتي وسجّل في الموسم الماضي 9 أهداف خلال 10 مباريات.

وفي الموسم الحالي، لعب خريبين 14 مباراة مع الظفرة في الدوري الإماراتي وأحرز 8 أهداف، ويحتل فريقه المركز الثامن بجدول الترتيب، وشارك المهاجم السوري في 4 مباريات خلال بطولة الكأس وأحرز 6 أهداف، وفيما يخص المشاركات الدولية، أحرز خريبين 13 هدفًا في 27 مباراة خاضها مع المنتخب السوري.