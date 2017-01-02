جماهير نادي النصر: هذا اللاعب لا يُعوض!

المواطن ـمحمد سلام



طالبت الجماهير النصراوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إدارة النادي العاصمي بضرورة الإسراع في تجديد عقد لاعب خط الوسط عوض خميس الذي دخل الفترة الحرة من عقده، حيث تتيح له الانتقال إلى أي نادٍ دون الرجوع إلى إدارة النصر التي لم تصل حتى الآن لاتفاقٍ مع اللاعب.

فيما أكد عشاق العالمي أن عوض لاعب مميّز ولا غنى عنه في صفوف الفريق، خاصةً أنه يلعب في أكثر من مركز، موضّحين أنه صمام الأمان لدفاع ووسط الفريق، وأنه يجمع بين الأخلاق العالية والمستوى المميز داخل الملعب.

كما دشّن جماهير النادي “هاشتاق” على (تويتر) جاء بعنوان “الصملة لا يفلت يا نصر”، حيث أكد المغرّدون، من خلاله، ضرورة تجديد عقد اللاعب في أسرع وقت ممكن، ورصدت “المواطن” أبرز التغريدات التي كُتبت، حيث قال الغنامي: “عوض خميس صمام الأمان لدفاع ووسط النصر، وعملة نادرة من خامة اللاعبين الكبار أدبًا، وخلقًا، وفنًا داخل الملعب”.

فيما غرّد سهم النصر: “من يغيب من اللاعبين عوض خميس يسد مكانه، لكن إن غاب عوض ما أحدن يسد مكانه”، وكتب نصراوي واقعي: “عوض خميس هو أحد لاعبي النصر العمالقة، يجب أن يُحافظ عليه.. يجمع بين سمو الأخلاق وسمو اللعب”.

وذكر أبو تركي: “إدارة النصر أجدر وأحرص على النصر من أي شخصٍ كان.. اللاعب الأهم الآن في النصر هو عوض خميس.. التجديد مطلب”، وقال أبو طلال: “لا أعتقد أن الإدارة ستفرّط في لاعبٍ مثل عوض خميس، النادر الوجود، حمل غيابات النصر ويبدع في كل مركز”.

فيما أوضح وليد القحطاني: “التجديد مع عوض خميس بالنسبة لجمهور النصر أمر إن لم يحدث، فلن تغفر للإدارة هذا التفريط.. عوض ما يتعوّض”.