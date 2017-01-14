جمعيات القصيم الخيرية توظف المتقاعدين وتتجاهل الشباب العاطلين

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

لجأ بعض المسؤولين بالجمعيات الخيرية بمنطقة القصيم إلى توظيف المتقاعدين، متجاهلين شباب الوطن الخريجين العاطلين في منازلهم.

وقال عدد من الخريجين العاطلين لـ“المواطن” : نستغرب إعلان وظائف بالجمعيات الخيرية وعند التقديم عليها لا يتم التواصل معنا ولا حتى عمل المقابلات الشخصية.

وأضافوا: إعلانات الوظائف بتلك الجمعيات فقط لإخلاء المسؤولية عند وجود شكاوى بعدم الإعلان عن الوظائف.

وتابعوا بأن الوظائف بالجمعيات في الآونة الأخيرة أصبحت محاباة لأقاربهم وزملائهم المتقاعدين، وأن بعض الجمعيات قامت بتوظيف مديرين لها برواتب تتراوح من 8 إلى 10 آلاف ريال رغم أنهم متقاعدون من وظائف حكومية ويحصلون على رواتب تقاعدية جيدة.

وبينوا أن من تم توظيفهم من المتقاعدين لإدارة تلك الجمعيات لا يحملون أي تخصص بمجال الإدارة بل تخصصات تربوية أو تخصصات ليس لها صلة بالإدارة، بينما نحن نحمل مؤهلات مختصة بالإدارة ويتم تجاهلنا.

وناشدوا المسؤولين أن تكون آلية طرح وقبول الوظائف بالجمعيات عن طريق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم وليس عن طريق مجالس وأعضاء الجمعيات حتى يكون هناك إنصاف بجميع وظائف الجمعيات الخيرية.