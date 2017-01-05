جهاز “أرسطو” الذكي .. يراقب أطفالك ويهدئهم وقت اللزوم بـ 399 دولار

المواطن – نت

طورت شركة ماتيل الأمريكية جهازا ذكيا جديد يحمل اسم “أرسطو” صمم خصيصا لمراقبة الأطفال، إذ يعد المساعد الشخصى الأول فى العالم الذى يمكنه الاهتمام بالطفل وطلب الحفاضات وقراءة قصص ما قبل النوم والغناء له، جنبا إلى جنب تعليمه لغة ثانية وتهدئته وقت الغضب.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية تم تجهيز الجهاز الذكى أيضا بكاميرا HD يمكنها تسجيل لقطات فيديو حية لمساعدة للآباء والأمهات على مشاهدة أبنائهم من أى مكان.

وعلى الرغم من أن الهدف من أرسطو هو الاهتمام بالأطفال، إلا أنه تتم مقارنته بأجهزة أمازون وجوجل الذكية، بسبب دعمه بخدمة الواى فاى، مع قدرته على القيام بمهام متعددة.

دعم أرسطو بتطبيق يتيح للآباء برمجة الجهاز ويمكن مشاهدة أشرطة فيديو حية لأطفالهم، ويتوفر بسعر 399 دولارا.

جدير بالذكر أن شركة ماتيل تعاونت مع مجموعة من عمالقة التكنولوجيا لتطوير هذا الجهاز، بما فى ذلك شركة كوالكوم ومايكروسوفت، ما أتاح له الفرصة للتفوق على المساعدات المنزلية الأخرى التابعة للشركات الكبرى.